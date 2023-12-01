В Орле планируют соединить бульвар Молодежи с Карачевским шоссе

Еще один выезд из Зареченского микрорайона появился на Генплане.

На минувшей сессии горсовета депутаты поддержали изменения в перспективный план развития областной столицы и Правила землепользования и застройки. В числе новых дорог, о которых писал «Орелград», в итоговой версии Генплана появились еще несколько. Так, из Зареченского микрорайона решили сделать еще один выезд на Карачевское шоссе, с бульвара Молодежи. (Он отмечен как существующая магистральная улица районного значения и вероятно скоро появится, учитывая строительство нового ЖК). Нанесены также планируемые улица Николая Сенина и некая дорога от школы на Зеленина. Они аналогично ведут на Карачевское шоссе.

Напомним, выезд из Зареченского микрорайона по улице Витольда Почернина на Царев Брод должен появиться в обозримом будущем. Она есть в планах строительства на 2024 год.

С обновленным генпланом можно ознакомиться по ссылке.

ИА “Орелград”