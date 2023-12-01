Мэрия Орла изымет у граждан землю и недвижимость

Это сделают для развития новой территории у Крестительского кладбища.

Любопытный документ появился на сайте администрации Орла. Это постановление, подписанное мэром Юрием Парахиным. В нём сообщается об изъятии пяти земельных участков и четырёх расположенных на них объектов недвижимости.

Имущество изымается у троих собственников (двух женщин и одного мужчины). Что касается недвижимости, то речь идёт о двух жилых домах и двух гаражах.

Вся земля и строения находятся в Щепном переулке. Изъятие объясняется «муниципальными нуждами», связанными с комплексным развитием территории жилой застройки.

Также в документе упоминается компания «Жилстрой-инвест». Как известно, недавно она выиграла конкурс и получила право заниматься развитием территории, расположенной у Крестительского кладбища, в том числе, и в Щепном переулке. Это участок площадью 8,8 тысяч квадратных метров, где предстоит построить 7,9 тысяч «квадратов» нового жилья. Также сообщалось, что здесь находятся семь жилых домов и три гаража.

В постановлении указывается, что в ближайшее время собственникам земли и недвижимости нужно направить проект соглашения об изъятии. Как именно орловцам компенсируют их утраты, и что будет, если они не согласятся с предложенными условиями, в документе не уточняется.

ИА «Орелград»