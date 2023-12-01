На зарплату орловских медиков дополнительно направят десятки миллионов

Такое решение приняли в федеральном правительстве.

Орловский ТФОМС получит 130 дополнительных миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующий документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства возьмут из нормированного страхового запаса федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования. В общей сложности, в его подразделения в 86 регионах направят 30,5 миллиарда рублей.

Деньги выделяются на компенсацию расходов, связанных с оказанием бесплатной медпомощи, а также на сохранение темпов роста заработной платы работников сферы здравоохранения. «Очень важно следить за тем, чтобы в каждом российском субъекте положенные средства дошли до медицинских работников», – отметил Мишустин.

Ранее в ТФОМС Орловской области сменился руководитель. Предыдущий начальник ушёл с поста после ряда критических высказываний о его работе.

ИА «Орелград»