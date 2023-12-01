На зарплату орловских медиков дополнительно направят десятки миллионов

1.12.2023 | 11:56 Медицина, Новости

Такое решение приняли в федеральном правительстве.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Орловский ТФОМС получит 130 дополнительных миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующий документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства возьмут из нормированного страхового запаса федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования. В общей сложности, в его подразделения в 86 регионах направят 30,5 миллиарда рублей.

Деньги выделяются на компенсацию расходов, связанных с оказанием бесплатной медпомощи, а также на сохранение темпов роста заработной платы работников сферы здравоохранения. «Очень важно следить за тем, чтобы в каждом российском субъекте положенные средства дошли до медицинских работников», – отметил Мишустин.

Ранее в ТФОМС Орловской области сменился руководитель. Предыдущий начальник ушёл с поста после ряда критических высказываний о его работе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования