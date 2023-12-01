Орловцы доставили гуманитарный груз под Бахмут

Бойцам раздали самое необходимое.

Новость в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что данная локация (Артёмовское направление) – «жаркий плацдарм боевых действий», где помощь орловцев «особенно нужна и важна».

Гуманитарный конвой доставил под Бахмут 10 тонн воды и 10 тонн овощей. Также бойцам раздали целых 250 печей-буржуек и 6 тысяч окопных свечей.

Свечи изготавливали прихожане православных храмов Орловщины. По словам Клычкова, к настоящему моменту верующие изготовили ещё 25 тысяч таких изделий, но пока они не доставлены в зону СВО.

Губернатор поблагодарил православных, которые участвуют в этой работе, а также всех, кто помогал в сборе гуманитарного груза пожертвованиями. «Буквально за неделю удалось собрать нужную сумму, что позволило дополнительно закупить семь тонн материала», – отметил он.

ИА «Орелград»