Мэрия передала бомбоубежища МУПам

Решения были согласованы городским парламентом.

Сразу два муниципальных предприятия получат муниципальное имущество, которое представляет собой убежища на случай ситуация чрезвычайного характера. Проекты соответствующих решений были внесены мэром города Орла на согласование депутатам горсовета. На прошедшей сессии парламентарии изучили и поддержали их. В частности, народные избранники согласовали решение администрации города Орла о закреплении за МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

А именно предприятию передаются бомбоубежище (заглубленный склад) общей площадью 109,1 квадратных метра и бомбоубежище общей площадью 165 квадратных метров, которые расположены на улице Карачевской. Также было согласовано решение администрации о закреплении за МПП ВКХ «Орелводоканал» убежища общей площадью 187,5 квадратных метра, расположенного на улице Пионерской. Словом, находящиеся в муниципальной собственности объекты гражданской обороны официально закрепляют за предприятиями.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект мэрии о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование. Согласно этому решению, Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу получит муниципальное помещение: гаражный бокс общей площадью 114,9 квадратных метров, расположенный в Орле на улице Привокзальной. Сооружение передано на три года и предназначено для использования Линейным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Орел по целевому назначению.

ИА «Орелград»