В Орле вора изобличили по ДНК

Злоумышленник неосторожно оставил на месте преступления окурок.

В Орле обращен к исполнению обвинительный приговор суда, вынесенный в первой инстанции еще летом по уголовному дело о краже чужого имущества. Перед судом предстал мужчина, который на момент совершения преступления работал в Орле водителем троллейбуса. К слову, у него уже имелось криминальное прошлое – ранее он был осужден за кражу к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Что касается нового дела, то преступление мужчина совершил в феврале 2023 года. Он присмотрел дом, в котором имелись ценные вещи, но никто не проживал. Последив за домом, злоумышленник понял, что входная дверь в него не заперта. У него сформировался преступный план – к участию в краже подсудимый привлек своего приятеля, у которого имелась собственная машина. Кстати, этот приятель по делу проходил в качестве свидетеля. Было установлено, что о преступных намерениях он не знал. Подсудимый его обманул, попросив помочь перевезти ему вещи якобы из дома родственника.

Свидетеля почему-то не смутило то, что вещи перевозились около полуночи. Как бы то ни было, но злоумышленник сам выносил из чужого дома ценные вещи, в том числе похитил оттуда телевизор, ТВ-приставку, ноутбук и стиральную машину. Все это он и вывез с места преступления на машине своего приятеля. Техника была старой, поэтому причиненный владельцу дома материальный ущерб был оценен всего в 10 тысяч рублей.

Интересно, что разоблачить преступника помогли не только показания свидетелей, но и анализ ДНК. Дело в том, что при осмотре дворовой территории был обнаружен окурок сигареты. Эксперт обнаружил на нем следы слюны, которые были изучены. В результате была выявлена ДНК, которая и привела оперативников к подсудимому. Суд признал вора виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»