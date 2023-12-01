Правительство рассказало, на чем заработала Орловская область

Сразу несколько видов налогов принесли прирост поступлений в казну.

Правительство Орловской области отчиталось перед региональным парламентом об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года. Как следует из пояснительной записки, исполнение осуществлялось в соответствии с кассовым планом, составляемым на основе заявок главных распорядителей средств, и прогнозируемого поступления доходов. Последние по итогам трех кварталов составили 40,559 миллиарда рублей, или 75,5 процента от годового плана. Прирост к аналогичному периоду 2022 года составил 5,524 миллиарда рублей, или на 15,8 процента.

«При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 23,151 миллиарда рублей, или 74,8 процента от годового плана, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 2,219 миллиарда рублей, или на 10,6 процента, – говорится в отчете. – Безвозмездные поступления исполнены в объеме 17,407 миллиарда рублей, или 76,5 процента от годового плана, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 3,305 миллиарда рублей, или на 23,4 процента».

Рост собственных доходов в правительстве объясняют увеличением объемов поступлений основных видов налогов. В частности, по налогу на прибыль организаций в этом году удалось собрать 7,36 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14,6 процента. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 7,231 миллиарда рублей с приростом на 14,3 процента – простые жители региона в этом году заплатили НДФЛ на 905,9 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

Сборы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принесли в казну региона 1,834 миллиард рублей, или на 10,3 процента больше прошлогоднего показателя. Наконец, по налогу на имущество организаций поступления составили 1,77 миллиарда рублей, с приростом на 74,9 миллиона рублей, или на 4,4 процента.

ИА «Орелград»