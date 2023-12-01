Облсовет окончательно утвердил бюджет будущего года

Его скорректировали как по доходам, так и по расходам.

Сегодня Орловский областной Совет народных депутатов одобрил региональный бюджет будущего года. Его утвердили во второй, окончательной редакции.

По сравнению с первыми чтениями предполагаемые доходы области выросли на 552,1 миллиона рублей (до 55,1 миллиарда рублей), расходы – на 446,5 миллиона (до 56,4 миллиардов).

Как сообщает пресс-служба губернатора, увеличение доходов произошло за счёт налоговых и неналоговых поступлений. В том числе – за счёт поступлений в Дорожный фонд Орловской области (в размере 526 миллионов рублей).

В целом, бюджет сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу увеличатся на 1,2 миллиарда рублей и составят 70,3% от общего объёма расходов.

В окончательной редакции бюджета появился целый ряд планируемых трансфертов из федерального бюджета, которых не было в предыдущей версии документа. Так, в области будут ждать средств на

развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей (37,7 миллиона),

стимулирование программ развития жилищного строительства (30 миллионов),

создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами (54,9 миллиона),

софинансирование расходов на лечение детей с сахарным диабетом (33,5 миллиона),

развитие туризма (26,8 миллиона),

улучшение экологического состояния гидрографической сети (23,1 миллиона).

ИА «Орелград»