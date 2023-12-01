В поликлинику Ливен поставили оборудования на 74 миллиона

Учреждение получило 21 единицу техники.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, закупки проводились по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ранее в здании взрослой поликлиники Ливен сделали капитальный ремонт.

В рентгенологическом кабинете появился новый цифровой аппарат на три рабочих места. В день здесь могут проводить до 150 исследований.

Кроме того, в поликлинику поступил маммограф и аппарат для ультразвуковых исследований, а также эндоскоп. В связи с последним приобретением здесь открыли новый эндоскопический кабинет. Раньше такие обследования делали только в стационаре (Ливенской ЦРБ).

«В месяц мы проводим более 140 гастроскопических исследований. У аппарата очень хорошее оптическое увеличение, которое позволяет детально рассмотреть слизистую… Сроки проведения такого обследования для наших пациентов стали гораздо меньше. Очереди почти нет», – рассказала эндоскопист поликлиники Кристина Донских.

Здесь же, в эндоскопическом кабинете, пациенты уже сейчас могут пройти ректороманоскопию (исследование прямой кишки). В перспективе здесь планируют проводить и колоноскопические исследования (всего толстого кишечника).

ИА «Орелград»