В главной библиотеке области представили «Книжную сокровищницу Орловщины»

Приуроченная к юбилею «Бунинки» выставка проработает до конца года.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «Книжная сокровищница Орловщины». Она приурочена к 190-летию со дня учреждения и 185-летию со дня его открытия. Проработает выставка по 31 декабря 2023 года. Как сообщили в библиотеке, в экспозиции представлены публикации, воссоздающие ее историю. Например, ряд публикаций посвящен директорам библиотеки прошлых лет. Также на выставке отражена издательская деятельность библиотеки в разные периоды времени.

«Представлены материалы научно-практических конференций, в том числе материалы конференции по проблемам истории, теории и практики библиотечного дела, библиографии и книговедения «Первые Денисьевские чтения», состоявшиеся в Орле в октябре 2003 года, – сообщают организаторы. – В декабре 2023 года в библиотеке пройдут двадцатые, юбилейные чтения».

Посетителям выставки рекомендуют обратить внимание на справочник «Книжное дело Орловской губернии: конец XVIII – начало XX вв.» и библиографические указатели: «Деятели книжной культуры», «Наедине с прошлым» «Орловщина музыкальная», «Алексей Петрович Ермолов и Орловский край». Представлен также перечень патентов «Орловские изобретения» и другие интересные издания. Многие указатели известны в библиотечном сообществе и становились победителями профессиональных конкурсов.

«Экспозиция включает в себя буклеты и юбилейные издания библиотеки: сборники «Бегут, меняясь, наши лета…» и «Храм книги», вышедшие к 180-летию и 160-летию Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина, а также библиографический указатель «Книжная сокровищница Орловщины», изданный к 170-летию библиотеки, – добавляют организаторы. – В разделе «В преддверии Нового года библиотекари шутят» разместились фотографии новогодних вечеров, проходивших в библиотеке им. И.А. Бунина в разные годы».

В «Бунинке» также рассказали, что свою историю учреждение ведет от губернской публичной библиотеки, учрежденной 18 (30) июля 1833 года и открытой для читателей 6 (18) декабря 1838 года. Ее руководство осуществлялось специальным комитетом при участии губернатора Н.М. Васильчикова и инспектора Орловской губернской гимназии П.А. Азбукина. «Сегодня старейшая библиотека региона – крупнейшее научное, информационное, образовательное и культурно-просветительное учреждение области, она по-прежнему служит своим читателям», – подчеркнули в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»