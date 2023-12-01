Орловец вошёл в сборную России по боксу

Это право он получил после победы на престижных соревнованиях.

Выдающихся успехов достиг наш земляк – уроженец Ливен Арслан Айсаев. Орловец занял второе место в своей весовой категории на Всероссийских соревнованиях по боксу на Кубок Никифорова-Денисова.

Турнир проходил в Петербурге с 18 по 24 ноября. В нём участвовали около 300 спортсменов из различных регионов нашей страны.

Айсаев завоевал серебряную медаль – это позволило ему войти в состав сборной России по боксу. Информацию сообщили в областном «Центре спортивной подготовки». Спортсмена тренирует Сергей Антипов.

Кроме того, на этих же соревнованиях «отметился» ещё один орловец – Марк Сазоничев. Житель Орла завоевал бронзовую медаль. Тренерами Сазоничева являются Владимир Зайцев и Алексей Трошин.

ИА «Орелград»