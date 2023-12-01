Орловцы страдают от мошенников-псевдоюристов

В Орле оценили качество оказания бесплатной юридической помощи.

В Орле прошло совещание по вопросам качества оказания бесплатной юридической помощи в регионе. Краткий отчет с мероприятия представила пресс-служба Управления Минюста России по Орловской области. Сообщается, что участники обсудили формы взаимодействия между структурами, вовлеченными в процесс оказания бесплатной юридической помощи. Были также обсуждены возможные пути повышения эффективности ее оказания «в рамках реализации задач, возложенных на органы власти». Как выяснилось, в данной сфере в регионе далеко не все гладко.

«Многие граждане, обратившиеся за оказанием юридической помощи, оказываются жертвами неквалифицированных специалистов или даже мошенников, – отметил, например, заместитель начальника регионального Управления Минюста Владимир Яськов. – Недобросовестные юристы не редко обманывают людей, пользуясь их правовой неграмотностью. Чаще всего объектом обмана становятся люди пенсионного или предпенсионного возраста».

Участники совещания обсудили конкретные примеры и жалобы, поступающие от граждан. Было отмечено, что многие жалобщики заявляют о «недобросовестных специалистах, которые заманивают людей псевдобесплатными услугами, а на деле требуют деньги за незначительную консультацию». По итогам мероприятия было принято решение «проработать вопрос о возможности усиления работы по информированию граждан о бесплатной юридической помощи в регионе, а также необходимости взаимодействия участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи».

Напомним, что работа над усовершенствованием Закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области» ведется на постоянной основе. В ноябре, например, было предложено внести в него поправки, расширив перечень граждан, имеющих право на бесплатных юристов. Соответствующий законопроект прошел обсуждения в Орловском облсовете народных депутатов и был внесен в повестку дня основного заседания.

Законопроектом было предложено предоставить право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы детям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы. По сути, речь идет о поддержке семей участников СВО. Перечень будет дополнен несовершеннолетними детьми, детьми старше 18 лет, ставшими инвалидами до совершеннолетия, а также детьми, не достигшими возраста 23 лет, обучающимися в образовательных организациях по очной форме.

ИА «Орелград»