В Орле на Приборке произошёл смертельный пожар

Погиб 60-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал о происшествии поступил в службу спасения накануне вечером, в 22 часа 22 минуты. Горела квартира в многоэтажном доме на улице Приборостроительной.

На место выехали сотрудники 1-й и 3-й пожарно-спасательных частей города. Когда они прибыли «на пожарище», из окон квартиры уже шёл густой дым. Сотрудники МЧС спасли четверых и эвакуировали 18 жильцов.

На месте пожара обнаружили тело хозяина квартиры – 60-летнего мужчины. Также в результате ЧП выгорела жилая комната на общей площади 20 квадратных метров.

«Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», – пояснили в пресс-службе УМЧС.

Всего за сутки орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 12 раз. Четыре выезда пришлись на ликвидацию пожаров, ещё восемь – на другие происшествия.

ИА «Орелград»