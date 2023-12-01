Орловцам предложили выбрать новое название для аэропорта

Есть девять вариантов.

Опрос стартовал в официальной группе Орловской области «ВКонтакте». Пока в нём поучаствовали лишь несколько человек.

Выбор названий достаточно разнообразен. Аэропорт предлагается назвать в честь литераторов (имени Тургенева или имени Фета), военных деятелей (Ермолова и Чечневой), авиаконструктора Поликарпова, царя Ивана Грозного. Также есть три варианта названия, не связанные с конкретными личностями – «Дворянское гнездо», «Орловская крепость» и «Орловские крылья».

Ранее в Госдуме отказались досрочно выделить средства на «экстренную» реконструкцию орловского аэропорта. В этом году завершается лишь первый этап данных работ.

ИА «Орелград»