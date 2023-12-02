Ливенским чиновникам внезапно подняли зарплаты

Из-за низкой оплаты труда возник дефицит квалифицированных кадров.

Любопытный вопрос был рассмотрен на прошедшем заседании Ливенского горсовета народных депутатов. Краткий отчет с мероприятия появился на сайте администрации райцентра. Из него следует, что местные парламентарии согласовали внесение изменений в «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ливны». Доклад на данную тему в горсовете представила начальник отдела организационной и кадровой работы администрации города Татьяна Болычева.

Она отметила, что «в настоящее время ситуация с кадровым обеспечением деятельности органов местного самоуправления города Ливны продолжает оставаться сложной: ключевая проблема – острая нехватка квалифицированных кадров». По ее словам темпы роста МРОТ (минимальный размер оплаты труда) значительно превышают темпы роста денежного содержания муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления.

«За период с 2018 года по 2023 год МРОТ вырос на 71 процентов, а денежное содержание – на 20 процентов, а с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет еще на 18,47 процента и составит 19 242 рулей, – сообщает администрация города Ливны. – Решением депутатов базовое значение должностного оклада муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ливны с 1 декабря 2023 года вырастет на 10 процентов и составит 10 742 рубля».

Кстати, проектом бюджета города Ливны на 2024 года определены такие основные задачи, направленные на достижение базовой цели бюджетной политики: оптимизация расходов на муниципальное управление; оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы; совершенствование системы закупок для муниципальных нужд; недопущение просроченной кредиторской задолженности городского бюджета; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга.

ИА «Орелград»