На Орловщине 6 районов ещё не расквитались с нацпроектами

Исполнение запланированных мероприятий не завершено.

Об этом говорили на совещании с главами муниципальных образований, которое провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как оказалось, пока полное исполнение нацпроектов достигнуто только в 21 муниципалитете. Впрочем, у районных чиновников остаётся ещё один месяц. Год назад к этому числу о завершении исполнения нацпроектов отчитались только 17 районов.

Общие кассовые расходы на нацпроекты в нашем регионе составили 8,7 миллиарда рублей. Это 75% от всего предусмотренного объёма. При этом за последнюю неделю (с 23 по 30 ноября) на данные цели направили около 70 миллионов.

Что касается тех мероприятий в рамках нацпроектов, которые возложены именно на муниципалитеты, то здесь дело идёт даже несколько бодрее. План выполнен на 83,3%. Расходы составили 4,9 миллиарда рублей. По сравнению с минувшим годом, темпы освоения средств выросли на 6,1%.

ИА «Орелград»