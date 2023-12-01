За торговым центром «Гагаринский» планируют строить многоэтажку

1.12.2023 | 17:18 Новости, Строительство

Общественно-деловая зона сменилась на жилую в Генплане Орла.

Предложение о внесение изменений поступило на публичных слушаниях, которые проходили в августе. На минувшей сессии горсовета депутаты одобрили обновленные Генплан и ПЗЗ.

Объясняя внесение изменений на профильном комитете горсовета, начальник управления градостроительства Мария Родштейн уточняла, что конкретные параметры возможной застройки пока не известны. Квартал щедро порезан на участки разной конфигурации. Расселение граждан и выкуп частной собственности – это риски застройщика.

Рассмотреть весь обновленный Генплан можно по ссылке. Об отдельных деталях «Орелград» рассказывал в своих публикациях.

На картинке ниже фрагмент карты функциональных зон городского округа в первом предложенном варианте, выше – изменения, утвержденные горсоветом.

ИА «Орелград»


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