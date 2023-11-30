«Административка» заставила орловца изменить свою жизнь

После привлечения к административной ответственности мужчина устроился на работу.

Управление ФССП России по Орловской области привело очередной пример успешного исполнения производства по делу о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам. В пресс-службе ведомства рассказали, что речь идет о жителе города Орла. Он обязан выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына. Соответствующее исполнительное производство находится в работе и приставов из Заводского отделения областной столицы.

«Мужчина, зная о решении суда, алименты выплачивал нерегулярно, в результате чего образовалась задолженность в сумме более 200 тысяч рублей, – рассказали в службе судебных приставов. – Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, мужчина их игнорировал».

Законодательством предусмотрен целый набор инструментов принудительного взыскания, вплоть до уголовной ответственности. В данном случае алиментщик остановился буквально в шаге от крайней меры. Как говорят приставы, стимулом для него послужило его привлечение к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Причем мужчина, судя по всему, изменил свою жизнь.

Мужчина осознал, говорят приставы, что «если он не изменит отношение к своим детям и не начнет выплачивать алименты, его могут привлечь уже к уголовной ответственности». В результате он оплатил часть задолженности в размере 100 тысяч рублей и нашел официальную работу, так что оставшаяся сумма долга и текущие платежи могут взыскиваться с его заработка. В настоящее время взыскание находится на контроле судебного пристава, добавили в УФССП.

ИА «Орелград»