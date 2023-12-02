Из Орловской области выдворят иностранку

Женщина нелегально прожила в регионе практически 14 лет.

В Орловской области по постановлению суда за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, выразившемся в уклонении от выезда из страны, иностранная гражданка заплатит административный штраф и будет выдворена. Об этом сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда. В ведомстве пояснили, что фигуранткой административного дела стала гражданка Республики Молдова. Было установлено, что она прибыла на территорию Российской Федерации еще в июле 2009 года и с тех пор проживала у своей сестры.

«При этом срок законного пребывания на территории Российской Федерации у нее закончился еще в декабре 2009 года, – отметили в пресс-службе суда. – В судебном заседании она вину признала, что для суда послужило обстоятельством, смягчающим административную ответственность».

Однако при вынесении решения были учтены и другие обстоятельства. В частности, суд учел данные о личности женщины, которая «семьи на территории Российской Федерации не имеет, каких-либо действий для получения гражданства РФ (вида на жительство) в течение длительного периода времени не предпринимала». В результате суд счел целесообразным назначить иностранке наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с назначением дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Поясним, что «судили» иностранку в рамках части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Постановление еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»