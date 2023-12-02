Орловцам предложили поработать в колониях

Сотрудники системы УФСИН приняли участие в ярмарках вакансий.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, сотрудники учреждений этой системы приняли участие в ярмарках вакансий, которые были организованы центрами занятости населения Заводского района города Орла и Кромского района. В частности, собеседования с соискателями провели начальник изолированного участка № 3, функционирующего как исправительный центр КП-3 УФСИН России по Орловской области, Алексей Илюхин и сотрудники кадровой службы исправительной колонии №6 и колонии-поселения №3.

«Гражданам были предложены варианты трудоустройства на должности изолированного участка, функционирующего как исправительный центр с дислокацией в городе Орле, а также в исправительной колонии № 6 и колонии-поселения № 3, расположенных в поселке Шахово Кромского района, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Кроме того, до присутствующих была доведена информация о социальных гарантиях и компенсациях сотрудникам и членам их семей, преимуществах прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, перспективах карьерного роста, возможности получения высшего образования. Всем желающим были выданы информационные буклеты».

В другой ярмарке вакансий, которую организовал центр занятости населения Советского района города Орла, приняли участие сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, сотрудники ведомства также ознакомили соискателей со служебной деятельностью в соответствующих подразделениях, рассказали им о социальных льготах и гарантиях стражей правопорядка.

Ранее Орелстат со ссылкой на данные департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области сообщал, что к началу октября 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,9 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,6 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,4 тысячи человек получали пособие по безработице.

ИА «Орелград»