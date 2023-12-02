Самого внимательного читателя выберут в Орловской области

2.12.2023 | 17:59 Культура, Новости

Очередной областной конкурс пройдет по роману «Два капитана».

Фото: vk.com/bunin_lib

В Орловской области в декабре стартует X областной литературный конкурс «Самый внимательный читатель», на этот раз он пройдет по знаменитому роману Вениамина Каверина «Два капитана». Первый этап конкурса стартует уже 11 декабря. А 15 февраля 2024 года в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина пройдет финал. К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты средне-профессиональных и высших учебных заведений Орловской области.

«Основная цель конкурса – привлечение внимания молодежи и подростков к русской классической и современной литературе, содействие воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине посредством изучения произведений отечественных писателей», – сообщили в областной библиотеке имени Бунина.

Первый этап конкурса будет муниципальным. В этот период в районах и городах Орловской области пройдут отборочные туры. Второй этап – областной, включающий в себя прием заявок с мест и финал. Окончательно итоги будут подведены в начале марта будущего года. Добавим, что конкурс организован библиотекой имени Бунина совместно с департаментом образования Орловской области в лице БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

Организаторы ставят такие задачи, как продвижение русских классических произведений в молодежной среде, пропаганду книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека. Добавим, что форму проведения первого этапа организаторы определяют на местах сами. Второй этап пройдет в формате письменных ответов на предложенные конкурсантом вопросы по роману «Два капитана». Оценивать работы жюри будет по системе баллов. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов.

Возрастное ограничение: 12+

 

ИА «Орелград»


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