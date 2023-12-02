Под Орлом осудили пьяного мопедиста

Приговор вынес Новодеревеньковский районный суд.

В Орловской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Новодеревеньковского района, который попался полиции пьяным за рулем мопеда. Действия подсудимого были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. По решению Новодеревеньковского районного суда молодому человеку было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

«Как следует из материалов дела, подсудимый, управляя мопедом без государственного регистрационного знака в состоянии алкогольного опьянения, двигался по поселку и был замечен сотрудниками ОГИБДД, – сообщает пресс-служба указанного суда. – Законное требование об остановке не выполнил и продолжил движение, но через некоторое время был настигнут сотрудниками ОГИБДД. Проявляя явные признаки опьянения, подсудимый был отстранен от управления вышеуказанным транспортным средством и прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, написал объяснение и дал показания».

В судебном заседании, как сообщается, подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и в содеянном искренне раскаялся. Дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства, поскольку мужчина сам подал такое ходатайство. В подобном случае можно рассчитывать на смягчение наказания. В данном случае суд также учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. «Использованный при совершении преступления мопед был конфискован и обращен в собственность государства, – добавляет пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Данный приговор участниками процесса обжалован не был и вступил в законную силу».

ИА «Орелград»