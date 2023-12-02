ОГУ раскрыл секреты своих последних изобретений

Госуниверситет представил ежегодный отчет по программе «Приоритет 2030».

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, проректоры Галина Зомитева и Сергей Радченко, начальник управления кадрового стратегического развития Дмитрий Торгачев и ведущий научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники Андрей Дунаев озвучили результаты работы по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«В 2023 году университет добился значительных результатов в образовательной, научной, молодежной и других сферах деятельности, – такой комментарий дал ректор ОГУ Александр Федотов. – Открыты новые, востребованные в регионе специальности, дан старт строительству межвузовского кампуса на базе нашего вуза, ведутся крупные научные исследования и разработки. Это только малая часть из всего того, что нам удалось достигнуть в 2023 году.

Что касается инноваций и изобретений, то в 2023 году учеными Научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ был разработан цифровой диафаноскоп для диагностики патологий верхнечелюстных пазух. «Метод входит в сегмент экономически доступных методов диагностики, может быть применен для скрининга населения и в телемедицине (т.к. устройство портативное), – пояснили в вузе. – Применение предлагаемой разработки позволяет исключить субъективность традиционных бюджетных методов».

Другим важным результатом стратпроекта ОГУ считает получение межвидовых гибридов гречихи. Этот проект университет выполняет вместе с партнером – ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур». Сообщается, что методом отдаленной гибридизации был получен межвидовой гибрид гречихи возделываемого вида Fagopyrum esculentum с диким видом Fagopyrum cymosum. «Разработка необходима для увеличения генетического разнообразия культурных видов растений, получения дополнительной информации о генетическом контроле отдельных признаков и эффективности использования методов межвидовой гибридизации», – пояснили в вузе.

В рамках стратпроекта «Приокская долина — территория развития цифровых технологий» был разработан и уже производится интеллектуальный цифровой датчик давления, который может быть востребован во многих отраслях для автоматизации, обеспечения безопасности оборудования и предотвращения аварийных отказов. «Уникальность этой разработки заключается в том, что это первый отечественный датчик давления, отвечающий понятию «интеллектуальные датчики и системы», – говорят разработчики.

ИА «Орелград»