Под Орлом осудили водителя, сбившего воротину

Виновник необычного ДТП был нетрезвым и без прав.

Решение по уголовному делу о повторной пьяной езде вынес Дмитровский районный суд Орловской области. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что в июне 2023 года он совершил довольно необычное ДТП. На автомобиле марки «ЛАДА-211440» мужчина проехал шесть метров, выехав со двора и протаранив ворота. Затем машины выехала на обочину, после чего водитель ее оставил и попросил соседа загнать автомобиль обратно во двор.

Однако это незначительное, казалось бы, происшествие не осталось незамеченным сотрудниками ДПС. Они все запротоколировали и даже установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам он пояснил следствию, что в тот день ремонтировал машину во дворе. У автомобиля, с его слов, была неисправна тормозная система. Тестируя результаты ремонта, он решил прокатиться по двору. Но тормоза по-прежнему были неисправны.

Поэтому он не сумел избежать столкновения с воротами и, с его слов, сбил одну воротину. Затем сосед по его просьбе действительно загнал машину обратно во двор. Что касается спиртного, то подсудимый заявил, что выпил бутылку пива уже после описанного ДТП. А за рулем изначально был трезвым. Впрочем, доказать это ему не удалось. При изучении обстоятельств происшествия было учтено то, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Дело еще в 2017 году рассматривал мировой суд, который наказал орловца административным штрафом в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Однако, как выяснилось, мужчина так и не сдал в органы ГИБДД свое водительское удостоверение, хотя должен был сделать это еще в феврале 2017 года. Об утрате удостоверения в органы МВД он также не сообщал, то есть срок лишения его прав, согласно закону, был прерван и не истек до сих пор. С этой точки зрения, мужчина сел за руль не только пьяным, но и без прав. Тривиальное «домашнее» ДТП в итоге обернулось обвинительным приговором. Подсудимый получил наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

ИА «Орелград»