Орловца осудили за попытку проучить должника

Мужчина решил самостоятельно научить своего приятеля законопослушному поведению.

Решение по данному уголовному делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Местного жителя, раньше не имевшего проблем с законом, обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статья 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Из материалов дела следует, что преступление он совершил 3 января 2023 года, когда пришел в гости к своему другу. Кстати, в судебном заседании он вину в совершении данного преступления не признал. Из его показаний, данных суду, следует, что в указанный день он пришел домой к потерпевшему. Хозяин провел его на кухню, где между ними состоялся разговор.

В какой-то момент гость попросил сигарету. Хозяин дома сказал, что сигареты остались в комнате, и разрешил гостю самостоятельно сходить за ними туда. Подсудимый так и сделал. В комнате он заметил мобильник своего приятеля и решил его забрать. Суду он пояснил, что воровать аппарат не собирался. Мол, приятель задолжал ему некоторую сумму денег, а возвращать не спешил. Гость решил «проучить его». Поэтому он забрал себе чужой мобильник, якобы намереваясь его вернуть, когда приятель «отдаст ему долг и поймет, что воровать не хорошо».

Несмотря на версию подсудимого в суде, его виновность в совершении преступления была объективно подтверждена представленными стороной обвинения доказательствами. К тому же оказалось, что подсудимый сам написал явку с повинной после того, как приятель подал заявление в полицию. Кроме того, мобильник был обнаружен и изъят по месту жительства подсудимого. Потерпевший рассказал, что не ожидал от своего приятеля такого поступка. Мол, у него с подсудимым на тот момент сложились дружеские и доверительные отношения. Но один поступок все перечеркнул. В результате подсудимый получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»