Орловцы активно переходят на электронные сделки с недвижимостью

Почти 65% документов поступает в электронном виде.

В Орловской области растет количество электронных сделок с недвижимостью. Об этом сообщает региональное Управление Росреестра. По данным ведомства, за 10 месяцев 2023 года в электронном виде на регистрацию учетно-регистрационных действий с недвижимостью поступило более 80 тысяч документов, или почти 65 процентов от общего числа обращений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в электронном виде в ведомство поступило 57 процентов от всех заявлений.

В целом в Орловской области на кадастровый учет поставлено свыше 57,5 тысячи объектов недвижимости, зарегистрировано более 155 тысяч прав, ограничений и обременений в отношении недвижимого имущества. Также в Росреестре сообщили, что в текущем году в регионе зафиксировано 12 247 ипотечных сделок, в том числе 804 так называемые льготные ипотеки. При этом доля «электронной ипотеки», то есть регистрации в электронном формате, превысила 70 процентов. Также в области в этом году было зарегистрировано 1930 договоров участия в долевом строительстве, из них 80 процентов – в электронном виде.

«Такие ключевые услуги Росреестра, как регистрация прав и кадастровый учет недвижимости, получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), запрет любых сделок с недвижимостью без личного участия собственника доступны в онлайн формате для пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг, – говорит Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области. – При этом срок регистрации по документам, поступившим электронно, составляет от нескольких часов до одного рабочего дня».

ИА «Орелград»