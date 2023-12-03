Орловский округ получил более 1 миллиарда рублей помощи

Безвозмездные поступления сформировали местный бюджет на 63 процента.

Депутаты Окружного совета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета Орловского муниципального округа по итогам 9 месяцев 2023 года. Сам отчет был представлен окружной администрацией. Из него следует, что доходы местной казны за отчетный период времени немногим превысили 1,7 миллиарда рублей. При этом безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили 1,079 миллиарда рублей, или 63,3 процента от общего объема доходной части.

Собственные налоговые доходы муниципального округа составили 471,8 миллиона рублей, их доля в общей структуре доходной части составляет 27,7 процента. Основным налоговым источником по традиции стал НДФЛ. Жители округа заплатили 325,6 миллиона рублей в качестве налога на доходы физических лиц. Отметим, что НДФЛ принес 69 процентов всех налоговых доходов округа за три прошедших квартала.

Еще одним традиционным источником пополнения казны являются неналоговые доход, но их доля в структуре всех поступлений составила всего 9 процентов. Так, доходы от арендной платы за землю составили 72,2 миллиона рублей, продажа земельных участков принесла в казну еще 37,3 миллиона рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду принесла 33,7 миллиона рублей. Кроме того, чуть более 3 миллионов рублей округ заработал на сдаче в аренду муниципального имущества.

Добавим, что расходы муниципального бюджета за 9 месяцев 2023 года составили 1,68 миллиарда рублей, то есть бюджет был исполнен с профицитом. Это означает, что сумма доходов превысила сумму расходов за отчетный период времени. Причем примерно половина всех расходов пришлась на выплату заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.

ИА «Орелград»