Приватизация имущества во Мценске будет очень скромной

В план «муниципальных продаж» пока включен всего один объект.

Администрация Мценска разработала прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Документ был представлен на рассмотрение Мценского городского Совета народных депутатов. Согласно ему, основными направлениями и задачами реализации программы приватизации муниципального имущества города Мценска на 2024 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Впрочем, в план на данный момент включен всего один объект.

Речь идет о нежилом помещении площадью 75 квадратных метров, расположенном в 1-м микрорайоне. Продать его планируется на торгах путем проведения аукциона, причем предусмотрен перенос торгов на 2025 год в случае, если в 2024 году покупателей не найдется. Рыночная стоимость данного объекта муниципального имущества будет определена только в следующем году на основании отчета независимого оценщика. Но известно, что остаточная стоимость данного объекта составляет всего лишь 52,72 тысячи рублей.

«Реализация предлагаемого к приватизации объекта недвижимости не повлияет на структурные изменения в экономике города, в том числе в конкретных отраслях экономики», – говорится в примечании администрации города, приложенному к проекту плана приватизации. Из документа также следует, что приватизация муниципального имущества направлена, прежде всего, на решение следующих задач: оптимизация структуры муниципальной собственности путем приватизации части имущества; обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации неэффективно используемого муниципального имущества; создание конкурентной среды; сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества.

ИА «Орелград»