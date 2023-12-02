Приватизация имущества во Мценске будет очень скромной

2.12.2023 | 11:00 Новости, Экономика

В план «муниципальных продаж» пока включен всего один объект.

Мценск. Фото: ИА “Орелград”

Администрация Мценска разработала прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Документ был представлен на рассмотрение Мценского городского Совета народных депутатов. Согласно ему, основными направлениями и задачами реализации программы приватизации муниципального имущества города Мценска на 2024 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Впрочем, в план на данный момент включен всего один объект.

Речь идет о нежилом помещении площадью 75 квадратных метров, расположенном в 1-м микрорайоне. Продать его планируется на торгах путем проведения аукциона, причем предусмотрен перенос торгов на 2025 год в случае, если в 2024 году покупателей не найдется. Рыночная стоимость данного объекта муниципального имущества будет определена только в следующем году на основании отчета независимого оценщика. Но известно, что остаточная стоимость данного объекта составляет всего лишь 52,72 тысячи рублей.

«Реализация предлагаемого к приватизации объекта недвижимости не повлияет на структурные изменения в экономике города, в том числе в конкретных отраслях экономики», – говорится в примечании администрации города, приложенному к проекту плана приватизации. Из документа также следует, что приватизация муниципального имущества направлена, прежде всего, на решение следующих задач: оптимизация структуры муниципальной собственности путем приватизации части имущества; обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации неэффективно используемого муниципального имущества; создание конкурентной среды; сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования