Жителям Орловского округа разрешат проводить собрания

Граждане смогут свободно обсуждать работу органов власти.

Новое положение «О собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов)» разработали в Орловском муниципальном округе. Оно придет на смену аналогичному документу, который регламентировал указанную деятельность в ныне ликвидированном Орловском районе. Действие нового документа не будет распространяться на собрания и конференции, проводимые в соответствии с уставами общественных объединений, политических партий, трудовых и учебных коллективов, коммерческих, некоммерческих, религиозных и иных органов и организаций.

Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) станут формами участия населения в решении вопросов местного значения. Их разрешат проводить, в том числе, для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, для обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, осуществления территориального общественного самоуправления. Проводиться такие мероприятия могут как на всей территории муниципального округа, так и на его части.

«В зависимости от численности граждан, проживающих на определенной территории, проводится собрание или конференция, – говорится в документе. – При численности жителей, проживающих на определенной территории, до 1000 человек проводится собрание. В случае, когда вопрос затрагивает интересы более 1000 человек либо когда созвать собрание не представляется возможным или затруднено в силу размеров соответствующей территории, отсутствия помещений или мест, пригодных для размещения всех граждан, имеющих право на участие в собрании, проводимом на данной территории, проводится конференция».

Право на участие в собраниях и конференциях по месту жительства получат граждане, обладающие избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории округа. Участие является добровольным и свободным. «Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, конференции, а также на их свободное волеизъявление», – подчеркнуто в документе.

Проводиться такие мероприятия могут по инициативе населения, Орловского окружного Совета народных депутатов и главы округа. Чиновникам и депутатам для этого достаточно издать распоряжение. А вот гражданам придется побегать: для созыва собрания или конференции потребуется создание инициативной группы численностью не менее 10 процентов человек, обладающих избирательным правом и зарегистрированных по месту жительства на соответствующей территории.

ИА «Орелград»