Стало известно, какой будет Галерея Славы под Орлом

Подготовлено новое положение «О Галерее Славы города Мценска».

Галерея Славы города Мценска является элементом системы морального стимулирования, формой награды за продолжительный и безупречный труд, новаторство. Она создается с целью мотивации граждан, трудовых коллективов, образовательных учреждений и творческих и спортивных коллективов к повышению результативности своего труда, а также для отражения успехов и особых достижений граждан и коллективов в профессиональной и общественной деятельности. Об этом говорится в новом положении, рассмотренном депутатами Мценского горсовета.

К занесению в Галерею Славы представляются предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, зарегистрированные и проработавшие на территории города Мценска не менее 3 лет, а также граждане, проработавшие в Мценске не менее 5 лет. Для предприятий необходимым условием является достижение высоких производственных показателей и особый вклад в социально-экономическое развитие города. При этом они не должны иметь просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и долгов по заработной платы.

Для граждан обязательным критерием являются поощрения по месту работы и награды любого значения при отсутствии судимости и дисциплинарных взысканий. Для творческих и спортивных коллективов, созданных и действующих на территории Мценска не менее 3 лет, определяющее значение будут иметь стабильно высокие достижения на межмуниципальных, областных и всероссийских уровнях. В Галерею Славы могут попасть и школьники, отличившиеся в учебе и удостоенные званий победителей и лауреатов областных, российских международных предметных, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Из описания следует, что Галерея Славы представляет собой стенд из шести планшетов и 18 фотографий лучших граждан, трудовых коллективов и творческих и спортивных коллективов, а также образовательных организаций города. Располагается она в фойе Дворца культуры. Финансовые средства на оформление и содержание Галереи Славы, изготовление бланков свидетельств и проведение торжественного открытия предусматриваются за счет бюджета города Мценска.

Места распределены в соответствии с установленной квотой, в частности шесть планшетов предназначены для размещения победителей среди коллективов: промышленности; строительства, транспорта, связи; общественного питания, бытового обслуживания, ЖКХ; творческих и спортивных коллективов; общеобразовательных организаций, организаций образования; организаций дошкольного и дополнительного образования. Места также отведены под 18 личных фотографий граждан, из них 14 личных фотографий членов трудовых коллективов, две личные фотографии руководителей трудовых коллективов, образовательных организаций, творческих и спортивных коллективов, руководителей ИП, а также две личные фотографии учащихся.

ИА «Орелград»