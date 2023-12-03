Дмитровский район ищет кредит под высокий процент

Обслуживание кредитной линии обойдется бюджету почти в 2 миллиона рублей.

Администрация Дмитровского района Орловской области издала извещение о проведении электронного аукциона, победитель которого получит право прокредитовать заказчика. Судя по конкурсной документации, коммерческий заем понадобился властям для финансирования дефицита бюджета Дмитровского района. Всего чиновники планируют позаимствовать 10 миллионов рублей. При этом цена контракта составит 1,943 миллиона рублей. Проще говоря, это сумма процентов, под которые власти планируют позаимствовать деньги.

К извещению приложено обоснование начальной максимальной цены контракта. Из него следует, что чиновники предварительно изучили рынок финансовых услуг и получили три коммерческих предложения от банков. Последние были готовы предоставить кредит под процентную ставку от 18,5 до 20 процентов годовых. Чиновники вывели среднее арифметическое и определили удобную для них ставку в размере 19,43 процента. Таким образом, позаимствовав 10 миллионов рублей, местные власти должны будут вернуть 11,943 миллиона рублей.

Согласно аукционной документации, кредитные ресурсы предоставляются в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 10 миллионов рублей на срок не более 366 дней. Комиссии, сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций, не взимаются. Размер процентной ставки по кредиту может уменьшаться, но не может увеличиваться в течение всего срока действия кредитного договора. Под невозобновляемой кредитной линией понимается неоднократная выдача кредитором заемщику денежных средств полностью либо частями при условии, что единовременная задолженность не превысит лимита.

ИА «Орелград»