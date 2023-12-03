Орловский вуз отправил в ЛНР подарки для детей и военнослужащих

Инициативу проявил Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС.

На данный момент груз уже достиг своих адресатов.

«По просьбе администрации Старобельского района везем детям новогодние подарки, игрушки. Также загрузили для семей этого района электрические чайники, бытовую химию и постельное белье. После того как передадим семья все необходимое отправимся к военнослужащим одного из подразделений в зоне СВО», – отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

В детские подарки помимо традиционного сладкого набора вошли канцелярские принадлежности (шариковые ручки, тетради, цветной картон, линейки, карандаши и многое другое). Также для обустройства быта семей решили передать им наборы постельного белья в количестве более полутора сотен комплектов.

Помимо всего семьям Старобельского района представители Президентской академии передали более сотни электрических чайников. Дополнительно включили и бытовую химию (порошок, мыло и иные средства гигиены). По просьбе ряда семей купили и передали несколько стиральных машин.

«Мы постарались подойти комплексно к формированию груза с бытовыми вещами и предметами, и включили в него все элементы, которые просто нужны каждый день. Получилось объемно в плане транспортировки, но однозначно практично для семей с детьми», – дополнил Павел Меркулов.

Кроме того, в ходе поездки представители Президентской академии завезли груз с помощью для военнослужащих одного из подразделяй в зоне СВО. В этот груз в большей степени вошли строительные материалы (утеплитель для обустройства позиций, сетка рабица для защитных конструкций на технику и места расположения, а также инструмент и несколько дизельных электрогенераторов).

«Как обычно для наших бойцов мы решили в преддверии нового года собрать варенье. Взяли несколько сотен литров. Загрузили также несколько сотен литров меда. Помимо этого, передадим консервы, печенье, конфеты. Все то, что нашим парням поднимет настроение», – подчеркнул Павел Меркулов.

Для Президентской академии в Орле и всего ее коллектива стало традиционным осуществлять сбор и передачу грузов помощи для военнослужащих в зону СВО. За эти полтора года военным были переданы не только вещи, но и автомобили повышенной проходимости, а также строительные материалы.

ИА «Орелград»