Суд под Орлом вынес решение по делу о «Вупсень и Пупсень»

Ливенский районный суд взыскал компенсацию за незаконную торговлю.

Ливенский районный суд рассмотрел дело по исковому заявлению компании «Студия анимационного кино «Мельница» к местному индивидуальному предпринимателю. Истец просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение своих исключительных имущественных интеллектуальных прав на товарный знак, а именно на изображение персонажей «Вупсень и Пупсень».

Как сообщает пресс-служба суда, в своем заявлении студия указала, что в апреле 2022 годе ее представитель посетил торговый павильон в городе Ливны. Он проводил своего рода контрольную закупку. Торговая точка принадлежит местному индивидуальному предпринимателю, выступившему в роли ответчика. Представитель студии приобрел в магазине неназванный судом товар с изображением персонажей «Вупсень и Пупсень». Студия же заявила, что она не давала бизнесмену своего согласия на использование принадлежащих ей исключительных прав на данный товарный знак, то есть посчитала, что ИП нарушил ее права именно как правообладателя.

«Суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу о нарушении местным предпринимателем исключительных прав правообладателя и с учетом материального положения ответчика, который в настоящее время прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и является пенсионером, взыскал с него компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 5000 рублей, – информирует пресс-служба Ливенского районного суда. – Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»