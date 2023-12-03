Новогодний интернет-конкурс объявили в Орловском округе

Организаторы обещают, что сертификаты получат все его участники.

Молодежное правительство Орловского муниципального округа объявило о проведении интернет-конкурса, посвященного празднованию Нового года. Он проводится под названием «Новогодние краски». Детально с условиями можно ознакомиться на официальном сайте молодежного правительства. Конкурс проводится при поддержке администрации Орловского муниципального округа. Его цели: развитие творческих способностей молодежи, повышение интереса к искусству и культуре жителей Орловской области, а также содействие созданию праздничной атмосферы.

Задачи интернет-конкурса: поощрение самовыражения участников, повышение осведомленности о новогодних традициях Российской Федерации, а также предоставление возможности признания и поощрения талантов участников. Принять участие могут жители Орловской области в возрасте до 35 лет. Для этого надо заполнить типовую форму, дать согласие на обработку своих персональных данных и направить организаторам конкурсную работу.

Прием работ уже стартовал, он продлится по 24 декабря 2023 года включительно. По условиям, каждый участник может представить только одну работу на тему «Новый 2024 год». Требования к оформлению таковы: конкурсная работа выполняется в виде рисунка, исполненного в любой художественной, в том числе компьютерной технике. Участники несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

«Отправляя работы, участник дает разрешение организатору на использование предоставленного им материала в целях, связанных с проведением интернет-конкурса», – говорится в конкурсной документации. Организатор оставляет за собой право размещать конкурсные работы на своем сайте и использовать их в будущем для проведения специализированных мероприятий, посвященных популяризации интернет-конкурса. При этом он обязуется указывать имя автора работы при ее использовании в любом виде. Победители будут награждены призами, а все конкурсанты получат сертификаты участника.

ИА «Орелград»