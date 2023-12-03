В Нарышкинском природном парке разрешили бить лису

Охота на лис объявлена в связи с угрозой распространения бешенства.

Исполняющий обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов, под которыми в документе понимается лисица. Добыть разрешено 10 особей обоих полов и всех возрастов. Разрешено применять способы, «исключающие нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания». Добывать лисицу можно с использованием охотничьих собак норных пород и охотничьего огнестрельного оружия.

Разрешенные территории добычи: охотничье угодье общественной организации «Урицкое районное общество охотников и рыболовов» (2 особи), общедоступные охотничьи угодья Урицкого района (4 особи) и особо охраняемая природная территория регионального значения «Нарышкинский природный парк Урицкого района Орловской области» (4 особи). Приказом установлены и разрешенные способы использования продукции охоты: уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии или личное потребление после получения отрицательного результата на заболевание.

Дело в том, что охоту на лис в Урицком районе объявили из-за вспышки бешенства. Как уже рассказывал «Орелград», труп павшей от бешенства лисицы несколько дней назад был обнаружен вблизи деревни Ужаринка Богдановского сельского поселения. Указом губернатора этот участок признан эпизоотическим очагом по бешенству животных, а сама деревня и прилегающие к ней природные территории (в том числе урочища и другое) в радиусе 500 метров признаны неблагополучным пунктом по указанному заболеванию.

Указом губернатора были введены ограничительные мероприятия. В частности, на период действия карантина в неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных. Также запрещены вывоз восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Следующим шагом стал приказ о регулировании численности лисицы, он призван ликвидировать угрозу возникновения и распространения бешенства.

ИА «Орелград»