Виновник пьяного ДТП 8 марта получил наказание

Завершено рассмотрение уголовного дела об аварии в Мценске.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда, поставлена точка в уголовном деле о пьяном ДТП, которое произошло 8 марта 2023 года в городе Мценске. Было установлено, что в тот день подсудимый сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С ним рядом на пассажирское сиденье находилась его знакомая. Время было уже позднее, на улицах было темно. Водитель вел свой автомобиль по улицам Мценска. Он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машины выехала на обочину и протаранила дерево.

«В результате преступной небрежности водителя пассажир автомобиля получила телесные повреждения, которые в совокупности повлекли тяжкий вред здоровью по признаку общей стойкой утраты трудоспособности более 30 процентов», – сообщает пресс-служба Мценского райсуда. Первая инстанция пришла к выводу о том, что водитель нарушил Правила дорожного движения, а его действия состояли в прямой причинно-следственной связи с причинением тяжкого вреда здоровью пассажиру.

Обвинение ему было предъявлено части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор был обжалован в апелляции, причем сделали это обе стороны. Так, защитник осужденного счел наказание чрезмерно суровым и даже просил решение суда первой инстанции отменить. По его мнению, уголовное дело вообще надо было прекратить с учетом позиции потерпевшей, которая как раз и просила дело прекратить. Кстати, потерпевшая также обжаловала приговор суда и в своей жалобе действительно просила прекратить уголовное дело в отношении осужденного. Государственный обвинитель просил оставить приговор Мценского суда без изменения, считая назначенное наказание законным и справедливым. В результате апелляционные жалобы защитника осужденного и потерпевшей были оставлены без удовлетворения.

ИА «Орелград»