Орловчанка заочно отсудила долг по зарплате

Работодатель в суд не явился и своей позиции не представил.

В Орловской области в судебном порядке вынесено заочное решение по трудовому спору, исковые требования были удовлетворены частично. Об этом сообщает пресс-служба Кромского районного суда. Иск подала местная жительница, которая просила о взыскании со своего работодателя невыплаченной заработной платы и денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы, а также проценты за задержку положенной заработной платы и компенсацию морального вреда.

В пресс-службе суда уточнили, что ответчиком по данному делу выступила компания «Кромские сады». Ее представитель на заседание не явился, своей позиции относительно трудового спора с работницей предприятие в суд не представило. В результате были изучены доводы истца и представленные доказательства. Исковые требования были удовлетворены частично.

«Суд пришел к выводу о состоятельности доводов истца, правильности представленных ею расчетов по не выплаченной заработной плате, компенсации при увольнении и процентов за задержку заработной платы. При этом суд посчитал завышенной сумму денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы. Заочное решение суда в законную силу не вступило», – сообщает пресс-служба Кромского районного суда.

Ранее Орелстат сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2023 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил. Причем орловские предприятия и организации вот уже два года не представляют статистикам таких сведений, словно задолженности по зарплате в регионе нет.

ИА «Орелград»