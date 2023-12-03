Страховщики засудили орловца за сбитого пешехода

Виновник ДТП получил иск о возмещении ущерба в порядке регресса.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел исковые требования страховой компании о возмещении ущерба в порядке регресса. Подробности процесса раскрыли в пресс-службе суда. Из материалов дела следует, что в феврале 2022 года в городе Орле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля, житель Новодеревеньковского района, сбил женщину-пешехода. Потерпевшая получила серьезные травмы, медики признали, что ее здоровью в результате аварии был причинен тяжкий вред.

На виновника ДТП было заведено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Он дошел до суда, был признан виновным и получил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Тем временем потерпевшая обратилась в страховую компанию с заявлением о возмещении вреда, причиненного ее здоровью, на основании которого получила соответствующую выплату.

В свою очередь страховая компания обратилась с иском и попросила суд взыскать в ее пользу сумму страховой выплаты с виновника дорожно-транспортного происшествия. Страховщики сочли ее ущербом для себя, потребовав возместить его в порядке регресса. Кстати, стороны в судебное заседание не явились, этому дело было рассмотрено в порядке заочного производства. Требования истца были удовлетворены, поскольку суд пришел к выводу о том, что вред здоровью потерпевшей в результате дорожно-транспортного происшествия возник в результате страхового случая.

«На момент происшествия ответчик не был указан в договоре ОСАГО в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством, в связи с чем, у страховщика возникло обязательство осуществить страховое возмещение в пользу потерпевшей, – поясняет пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – А исполнение данной обязанности дает право на регрессное требование в соответствии с подп. «д» п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения».

Впрочем, вынесенное заочно решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»