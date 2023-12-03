Под Орлом ищут подрядчика для капремонта СДК

Финансирование работ будет обеспечено в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщила администрация Мценского района, в следующем году благодаря национальному проекту «Культура» планируется капитально отремонтировать Тельченский сельский дом культуры. Планируется, что работы стартуют уже в апреле, а завершатся в июне. Подрядная организация будет определена в конце текущего года. Общая стоимость всех работ оценивается местными властями примерно в 6,5 миллиона рублей. Деньги район получит из вышестоящих бюджетов.

«В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2024 году будут проведены работы по капитальному ремонту здания дома культуры в селе Тельчье, – рассказала начальник отдела культуры администрации Мценского района Анастасия Олонцева. – Будут обновлены стены, потолки и полы, в том числе и на сцене, отремонтированы входные группы и заменены двери, а также будет осуществлен комплекс электромонтажных работ».

В администрации напомнили о том, что для села Тельчье это уже не первый опыт «освоения» федеральных средств. Так, по линии того же национального проекта «Культура» в 2021 году в указанном населенном пункте была открыта первая в Орловской области сельская модельная библиотека. Власти отмечают, что она «на сегодняшний день благодаря современному оснащению является площадкой для проведения различных мероприятий как местного, так и районного масштаба».

Тем временем итоги реализации нацпроекта культура подвели и в Ливнах. Доклад на оперативном совещании в мэрии представила начальник отдела по культуре и искусству управления культуры, молодежной политики и спорта Людмила Альшанова. Она сообщила, что в 2019 году для местной школы искусств и музыкальной школы были приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература на общую сумму 2,9 миллиона рублей. В 2021 году был проведен капитальный ремонт «Ливенской городской детской школы искусств». Общая стоимость работ составила 5,2 миллиона рублей. А в прошлом году был капитально отремонтирован Ливенский краеведческий музей, эти работы обошлись в 6 миллионов рублей.

ИА «Орелград»