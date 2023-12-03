У орловца за пьянство конфисковали скутер

Транспортное средство по решению суда будет передано в собственность государства.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел очередное рассмотрено уголовное, возбужденное за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как пояснили в пресс-службе суда, дело было заведено в отношении местного жителя, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. В суде пояснили, что данный гражданин в 2017 году был подвергнут административному наказанию за пьяное вождение.

Тогда мировой суд наказал его административным штрафом в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Мужчина должен был в трехдневный срок сдать свое водительское удостоверение в отделение ГИБДД по месту исполнения наказания, но этого не сделал. В связи с этим, пояснили в суде, срок его лишения права управления транспортными средствами с 2017 был приостановлен. Водительское удостоверение он сдал в отделение ГИБДД только в октябре 2022 года.

То есть срок лишения права управления начал отсчитываться именно с момента сдачи удостоверения, что и сыграло злую шутку с его обладателем. В июле 2023 года он попался в руки полиции. Мужчина двигался по дороге на скутере, когда был остановлен для проверки инспектором ДПС. У водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством, после чего прошел освидетельствование. Оно подтвердило состояние алкогольного опьянения.

«Мужчина вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, – сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда. – Приговором суда он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Вещественное доказательство: транспортное средство – скутер марки «Мeteor», конфисковано в собственность государства.

ИА «Орелград»