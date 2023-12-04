Чиновники рассказали, зачем Орловская область брала кредиты

Региону потребовались финансы на реализацию инфраструктурных проектов.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил долговую политику региона на ближайшие три года. Документ базируется на результатах работы, проведенной в прошлом и текущем году. Из него следует, что в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ, регионы были освобождены от обязательств по возврату задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году.

С одной стороны, это не позволило осуществить запланированное сокращение государственного долга Орловской области. С другой стороны, позволило направить высвободившиеся средства на дополнительные расходы «по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения, в том числе в связи с введением в отношении Российской Федерации санкций».

Из документа также следует, что в 2022 году регионом была проведена работа по привлечению инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 501,4 миллиона рублей, что увеличило объем государственного долга на данную сумму. В 2023 году правительство Орловской области продолжило практику привлечения бюджетных кредитов. За период с мая по август текущего года из федерального бюджета поступили первые два транша кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Сумма этих траншей составила 372,7 миллиона рублей, а общая сумма указанного бюджетного кредита составляет 402,3 миллиона рублей. Кроме того, в апреле 2023 года президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ были утверждены перечни объектов дорожной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъектов РФ. Было решено выделить регионам кредиты «в целях опережающего финансового обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта».

По данному направлению регионам в этом году предоставляются кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (объекты с вводом в эксплуатацию до первого квартала 2024 года). Бюджетный кредит на эти цели для Орловской области был утвержден в сумме 914,6 миллиона рублей, уже получены два транша в размере 250ллиона рублей. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ также одобрил проекты Орловской области, источником финансового обеспечения которых будут служить специальные казначейские кредиты.

Планируемые к предоставлению Федеральным казначейством до конца текущего года средства – 1,409 миллиарда рублей.

Сообщается, что 1,009 миллиарда рублей будут направлены на строительство водовода для развития жилищного строительства, 400 миллионов рублей – на обновление общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях. Также правительством Орловской области в 2023 году планируется за счет собственных доходов направить 467,6 миллиона рублей на погашение государственного долга. «Исполнение долговых обязательств Орловской области осуществлялось своевременно и в полном объеме, – подчеркнуто в документе. – Государственные гарантии Орловской области не предоставлялись».

ИА «Орелград»