Орловщина доставила на СВО свыше трёх тысяч тонн «гуманитарки»

Об этом рассказал губернатор.

Андрей Клычков осветил тему во время сегодняшней «Прямой линии», организованной телеканалом «Первый областной».

«Наш небольшой регион показывает пример многим. Мы уже перешли границу трёх тысяч тонн грузов, которые доставляются, – рассказал Клычков. – Это, действительно, с риском для жизни и здоровья. Четыре раза в неделю, уже не меньше, доставляется гуманитарный груз».

Губернатор отметил, что пока поток поддержки не оскудевает. «Я очень боялся, что устанут наши жители, устанет наш бизнес. Но все видят, что без этого невозможно», – подчеркнул он.

Также Клычков поделился личными впечатлениями от поездок в зону специальной военной операции. «Там другая жизнь, совершенно другая. Когда ты стоишь на дороге, а вокруг всё взрывается, громыхает, ты начинаешь по-другому воспринимать», – рассказал губернатор.

Кроме того, он отметил, что тема СВО станет важнейшей и при праздновании Нового года. «Большое спасибо семьям военнослужащих. Ждём всех на праздничных мероприятиях, поручение такое дано. И на Новый год будет красной нитью, красной линией, проходящей задачей – поддержать наших ребят. Не просто их вспомнить, а поддержать», – подытожил Клычков.

ИА «Орелград»