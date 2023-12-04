Россельхознадзор вскрыл сотни нарушений при обороте зерна

Оглашены итоги надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

Как уже рассказывал «Орелград», Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения своей правоприменительной практики по итогам 9 месяцев 2023 года. Один из заслушанных докладов содержал сведения об итогах надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Из него следует, что всего за отчетный период Управлением было проведено 2119 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе три плановых и две внеплановых проверки. Более 660 мероприятий были проведены без взаимодействия с проверяемыми, в формате наблюдения.

«Выявлено 813 правонарушений, составлено 16 протоколов об административном правонарушении, по которым Управлением вынесено три постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 67,5 тысячи рублей и 11 постановлений в виде предупреждения, – сообщает ТУ Россельхознадзора. – Проконтролировано 4307 деклараций о соответствии, выявлено 950 случаев недостоверного декларирования зерна. По всем случаям вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными. Основными причинами явились: не аккредитованные лаборатории, поддельные протоколы испытания, отсутствие полного перечня исследований и прочие основания».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в целом было проконтролировано 7,3 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Выяснилось, что 218,8 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации сведений декларации о соответствии, а 178,6 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.

Кроме того, 145,2 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств, 88,6 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций, 11,1 тысячи тонн зерна выпущено в обращение без сопроводительной документации. При проведении мониторинга системы ФГИС «Зерно» сотрудниками Управления было выявлено 34 нарушения, связанных с отсутствием документации при отгрузке зерна, и 367 нарушений, связанных с внесением в документацию неполной информации и реализации зерна без декларации.

ИА «Орелград»