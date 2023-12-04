Экс-сотрудникам УКС Орла не удалось оправдаться в облсуде

4.12.2023 | 17:59 Закон и порядок, Новости

Вынесенный им приговор вступил в силу.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее Заводской районный суд признал их виновными в получении взятки, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Причём речь шла о крупном размере – около 650 тысяч рублей.

Как установил суд, такую сумму бывшие сотрудники «Управления капитального строительства» получили от общества с ограниченной ответственностью «Мир строительной техники». УКС заключило с компанией контракт на благоустройство дворов. Работы не были выполнены в полном объёме, но экс-чиновники согласились закрыть на это глаза в обмен на круглую сумму.

В итоге одного из фигурантов приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 26 миллионов рублей. Второго – к семи с половиной годам и 13 миллионам штрафа. Также их лишили права занимать ответственные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления (одного на восемь лет, другого на шесть).

Осуждённые пытались обжаловать приговор в Областном суде, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения. Отметим, что интерес к этому делу проявила редакция известной программы «Человек и закон».

ИА «Орелград»


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