Завтра на Орловщине похоронят волонтёров, разбившихся под Тулой

ДТП произошло 1 декабря.

Трое членов орловского отделения движения «Волонтёры Победы», Тимофей Боварь, Дмитрий Дорогавцев и Даниил Крылов, попали в смертельное ДТП в Чернском районе на трассе «Крым». «Лада Гранта», в которой находились орловцы, выскочила на «встречку» и столкнулась с грузовиком. Волонтёры ездили в Тульскую область по личным делам.

Всех троих погибших похоронят завтра, но в разных местах.

С Тимофеем Боварём попрощаются в 10 часов на местном кладбище Новосиля. В 11 часов в Ливнах в церкви Георгия Победоносца начнут отпевать Дмитрия Дорогавцева. Он упокоится на Новом заливенском кладбище. Прощание с Даниилом Крыловым начнётся в 13:00 в Орле на Наугорском шоссе, 27-А. Волонтёра похоронят на Наугорском кладбище.

ИА «Орелград»