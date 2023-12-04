Колхозный мост в Орле могут открыть в начале 2025 года

4.12.2023 | 15:33 ЖКХ, Новости

Даже если не поступят федеральные средства.

Фото: пресс-служба администрации Орла

О планах во время прямой линии 4 декабря рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, подрядчика планируют найти весной 2024 года. Ремонт намерены завершить в начале 2025 года. Есть план выделения средств на работы из Дорожного фонда субъекта.

Кроме того, Андрей Клычков отметил, что ряд местных жителей выступили против ремонта Колхозного моста: с закрытием переправы у их домов стало тише.

«Этот вопрос всегда будет в дискуссии», – отметил губернатор.

ИА “Орелград”

 


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