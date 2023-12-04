Клычков заявил, что электротранспорт в Орле ликвидировать не планируют

4.12.2023 | 15:24 ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области ответил на вопрос в ходе прямой линии 4 декабря.

Фото: ИА «Орелград»

Глава региона подчеркнул, что не достаточно просто купить новые вагоны: много составляющих, включая рельсы, опоры. Регион подготовил заявку на обновление электротранспорта в федеральный центр.

«Надеемся на поддержку», – сказал Андрей Клычков.

Он подчеркнул, что разговоры о ликвидации электротранспорта не имеют оснований. Покупку же автобусов и запуск их в рейс силами Трамвайно-троллейбусного предприятия он объяснил запросом населения на качество транспортного обслуживания.

ИА “Орелград”

 


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