Орловцы выбрали варианты названий для остановки в Никуличах

В финал вышли четыре версии.

Казённое учреждение «Организатор перевозок», которое занимается межмуниципальными маршрутами в нашей области, проводит интересный обзор в своих соцсетях. Орловцам предлагают выбрать название для новой остановки в посёлке Никуличи (Орловского муниципального округа).

Проголосовать можно за четыре варианта:

2-й километр,

Новые Никуличи,

улица Парковая,

улица Пограничная.

Варианты предложили сами жители области. Правда, в итоговый список вошли не все предложения.

«Нам важно, чтобы новое наименование было понятным для широкого круга лиц и не содержало рекламы», – пояснили в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»