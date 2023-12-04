Орловцы выбрали варианты названий для остановки в Никуличах

В финал вышли четыре версии.
Казённое учреждение «Организатор перевозок», которое занимается межмуниципальными маршрутами в нашей области, проводит интересный обзор в своих соцсетях. Орловцам предлагают выбрать название для новой остановки в посёлке Никуличи (Орловского муниципального округа).
Проголосовать можно за четыре варианта:
- 2-й километр,
- Новые Никуличи,
- улица Парковая,
- улица Пограничная.
Варианты предложили сами жители области. Правда, в итоговый список вошли не все предложения.
«Нам важно, чтобы новое наименование было понятным для широкого круга лиц и не содержало рекламы», – пояснили в «Организаторе перевозок».
ИА «Орелград»