Орловцы выбрали варианты названий для остановки в Никуличах

4.12.2023 | 15:17 Новости, Общество

В финал вышли четыре версии.

Казённое учреждение «Организатор перевозок», которое занимается межмуниципальными маршрутами в нашей области, проводит интересный обзор в своих соцсетях. Орловцам предлагают выбрать название для новой остановки в посёлке Никуличи (Орловского муниципального округа).

Проголосовать можно за четыре варианта:

  • 2-й километр,
  • Новые Никуличи,
  • улица Парковая,
  • улица Пограничная.

Варианты предложили сами жители области. Правда, в итоговый список вошли не все предложения.

«Нам важно, чтобы новое наименование было понятным для широкого круга лиц и не содержало рекламы», – пояснили в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»


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