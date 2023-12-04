Орловский горсовет призвал повысить ответственность чиновников мэрии

4.12.2023 | 22:00 Закон и порядок, Новости

Рекомендации мэрии были озвучены по итогам обсуждения бюджетного отчета.

Фото: ИА “Орелград”

Орловский горсовет народных депутатов адресовал администрации города Орла целый ряд настоятельных рекомендаций. Их список был утвержден после того, как народные избранники обсудили отчет об исполнении бюджета областной столицы по итогам 9 месяцев 2023 года. В результате администрации города было рекомендовано повысить уровень проведения оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета.

Также городской парламент призвал повысить качество управления муниципальными финансами в части снижения муниципального долга и кредиторской задолженности перед бюджетными организациями, повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей по соблюдению требований бюджетного законодательства. Кроме того, депутаты посоветовали мэрии подготовить план мероприятий по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах.

Еще одна рекомендация: обеспечить эффективную деятельность представителей муниципального образования «Город Орел» в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности. Более того, парламентарии призывают повысить контроль за их деятельностью, а также за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов по акциям в городской бюджет.

Также горсовет посоветовал чиновникам мэрии «активизировать работу по разработке законодательных инициатив, направленных на увеличение доходной части городского бюджета или снижения нагрузки на городской бюджет, в том числе путем передачи части полномочий с одного уровня на другой». Что касается исполнения бюджета, то за 9 месяцев 2023 года его доходы сложились в сумме 9,199 миллиарда рублей, расходы – в сумме 9,302 миллиарда рублей, дефицит – в сумме 103,327 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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