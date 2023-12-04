Орловский горсовет призвал повысить ответственность чиновников мэрии

Рекомендации мэрии были озвучены по итогам обсуждения бюджетного отчета.

Орловский горсовет народных депутатов адресовал администрации города Орла целый ряд настоятельных рекомендаций. Их список был утвержден после того, как народные избранники обсудили отчет об исполнении бюджета областной столицы по итогам 9 месяцев 2023 года. В результате администрации города было рекомендовано повысить уровень проведения оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета.

Также городской парламент призвал повысить качество управления муниципальными финансами в части снижения муниципального долга и кредиторской задолженности перед бюджетными организациями, повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей по соблюдению требований бюджетного законодательства. Кроме того, депутаты посоветовали мэрии подготовить план мероприятий по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах.

Еще одна рекомендация: обеспечить эффективную деятельность представителей муниципального образования «Город Орел» в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности. Более того, парламентарии призывают повысить контроль за их деятельностью, а также за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов по акциям в городской бюджет.

Также горсовет посоветовал чиновникам мэрии «активизировать работу по разработке законодательных инициатив, направленных на увеличение доходной части городского бюджета или снижения нагрузки на городской бюджет, в том числе путем передачи части полномочий с одного уровня на другой». Что касается исполнения бюджета, то за 9 месяцев 2023 года его доходы сложились в сумме 9,199 миллиарда рублей, расходы – в сумме 9,302 миллиарда рублей, дефицит – в сумме 103,327 миллиона рублей.

ИА «Орелград»