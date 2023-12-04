Закон о штрафах за уборку листвы и снега прошел первое чтение

Не все предлагаемые нормы были поддержаны единогласно.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении одобрили законопроект, внесенный губернатором. Он предлагает внести изменения в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». В частности, предполагается установить меру административной ответственности за неисполнение собственниками и иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков обязанности участия в содержании прилегающих территорий.

Наказывать собираются за не проведение мероприятий: по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников; очистке прилегающей территории, за исключением цветников и газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан; противогололедной обработке прилегающей территории; покосу травы и обрезке поросли.

Из текущей редакции предлагаемой статьи следует, что штрафы для граждан составят от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 30 000 рублей. При повторном совершении административного правонарушения штраф для граждан возрастает до размера от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 70 000 до 100 000 рублей

Как следует из пояснительной записки, законопроект был разработан в связи с неоднократными обращениями органов местного самоуправления «о трудностях, возникающих в правоприменительной практике». Чиновники на местах ссылаются на то, что ранее из областного закона была исключена норма, устанавливавшая административную ответственность за нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований. Кроме того, «установление административной ответственности за непроведение вышеуказанных мероприятий необходимо также в целях недопущения возникновения ситуаций техногенного характера. В частности, в целях предотвращения неконтролируемого пала сухой травы и мусора», – говорится в документе.

При этом вышеуказанные обязанности собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в той или иной степени закреплены в большинстве правил благоустройства муниципальных образований Орловской области, например, в Орле, Ливнах, Орловском муниципальном округе и др. В целом, такие положения на местном уровне приняли уже 92,5 процента муниципалитетов. Однако при обсуждении данного вопроса парламентарии высказали ряд замечаний.

«Депутатов волновал вопрос о том, не повлечет ли принятие проекта к самоустранению органов местного самоуправления от выполнения тех полномочий, которые они должны реализовывать, – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. – Законопроект было решено принять в первом чтении. Ко второму чтению представители законодательной и исполнительной власти планируют внести в проект поправки, которые позволят реализовать законопроект с наибольшей эффективностью».

ИА «Орелград»